Ministério do Comércio chinês vê 'amplos interesses comuns' e quer ampliar cooperação com a UE

O porta-voz do Ministério do Comércio da China He Yadong afirmou nesta quinta-feira, 6, que Pequim e a União Europeia têm "amplos interesses comuns e um enorme espaço de cooperação" na área econômica e comercial. A declaração foi feita em resposta a uma pergunta sobre a disposição do governo chinês de negociar um acordo de livre comércio com o bloco europeu, após o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, manifestar essa intenção em encontro com o chanceler da Estônia.

Yadong destacou que a China observa que a UE está "promovendo ativamente a diversificação de seus mercados de exportação por meio da assinatura de acordos de livre comércio com parceiros externos". Segundo ele, Pequim também está avançando em uma abertura para o exterior, buscando "alinhar-se de forma proativa às regras internacionais de comércio e investimento de alto padrão" e "ampliar de maneira constante sua abertura institucional".