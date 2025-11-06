Membro do Fed diz estar 'desconfortável' com corte de juros sem dados de inflação no shutdown

Ele também expressou desconforto ao "ver os dados ficarem indisponíveis justamente no momento em que a inflação de serviços estava subindo".

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americanos) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta quinta-feira, 6, que está "desconfortável com um corte de juros sem acesso a dados de inflação", em referência à paralisação parcial do governo americano, que interrompeu a divulgação de indicadores oficiais. "Não temos informações suficientes sobre a inflação" com o shutdown, disse.

Goolsbee ainda defendeu cautela na condução da política monetária. "Eu tendo mais a pensar que, quando se está na neblina, devemos ser cuidadosos e desacelerar", afirmou, em metáfora sobre a falta de dados. O shutdown entrou nesta quinta em seu 37º dia.

Segundo ele, "o ponto de equilíbrio das taxas ficará bem abaixo do nível atual", mas o Fed "não pode contar com a hipótese de que a inflação será transitória".

O presidente da distrital do BC de Chicago avaliou que a maioria dos indicadores mostra estabilidade no mercado de trabalho e que a taxa de desemprego está "basicamente inalterada". Apesar disso, reconheceu que existe um "pequeno risco negativo" para o emprego, mas destacou que o atual cenário não se assemelha a uma recessão. "Inícios de recessões não são marcados por baixa contratação e baixa demissão", afirmou. Para ele, o ambiente atual é de incerteza: "baixa contratação e baixa demissão são características de ambiente incerto".

Em entrevista à CNBC, o dirigente do Fed acrescentou que, diante da falta de dados recentes, "talvez eu esteja relutante em seguir com um ciclo de corte de taxas de juros". "Eu não tenho uma postura hawkish em relação aos juros no médio prazo", ressaltou ele na sequência.