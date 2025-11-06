Lucro do Commerzbank cai 7,9% e atinge 591 milhões de euros no 3º trimestre
O Commerzbank, segundo maior banco da Alemanha, obteve lucro líquido de 591 milhões de euros no terceiro trimestre de 2025, resultado 7,9% menor do que o ganho apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 6. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas, de 659 milhões de euros, de acordo com consenso fornecido pelo próprio banco.
A receita total aumentou 7,4% na mesma comparação, a 2,94 bilhões de euros. Apenas a receita com juros somou 2,04 bilhões de euros.
Após leve ajuste no guidance, o Commerzbank passou a estimar receita com juros de cerca de 8,2 bilhões de euros neste ano. A projeção anterior era de 8 bilhões de euros.
*Com informações da Dow Jones Newswires