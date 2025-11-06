Lucro da Air France-KLM cai 6% e atinge 730 milhões de euros no 3º trimestre
A Air France-KLM divulgou nesta quinta-feira, 6, que obteve lucro líquido de 730 milhões de euros no terceiro trimestre de 2025, resultado 6% menor do que o ganho de 780 milhões de euros apurado em igual período do ano passado.
Já o lucro operacional da companhia aérea franco-holandesa subiu 1%, a 1,2 bilhão de euros, enquanto a receita cresceu 2,6%, a 9,21 bilhões de euros.
O resultado operacional e a receita, no entanto, ficaram abaixo das previsões dos analistas: 1,28 bilhão de euros e 9,39 bilhões de euros, respectivamente, segundo consenso fornecido pela própria empresa.
*Com informações da Dow Jones Newswires