Lucro da Air France-KLM cai 6% e atinge 730 milhões de euros no 3º trimestre

A Air France-KLM divulgou nesta quinta-feira, 6, que obteve lucro líquido de 730 milhões de euros no terceiro trimestre de 2025, resultado 6% menor do que o ganho de 780 milhões de euros apurado em igual período do ano passado.

Já o lucro operacional da companhia aérea franco-holandesa subiu 1%, a 1,2 bilhão de euros, enquanto a receita cresceu 2,6%, a 9,21 bilhões de euros.