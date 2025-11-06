Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lucro da Air France-KLM cai 6% e atinge 730 milhões de euros no 3º trimestre

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A Air France-KLM divulgou nesta quinta-feira, 6, que obteve lucro líquido de 730 milhões de euros no terceiro trimestre de 2025, resultado 6% menor do que o ganho de 780 milhões de euros apurado em igual período do ano passado.

Já o lucro operacional da companhia aérea franco-holandesa subiu 1%, a 1,2 bilhão de euros, enquanto a receita cresceu 2,6%, a 9,21 bilhões de euros.

O resultado operacional e a receita, no entanto, ficaram abaixo das previsões dos analistas: 1,28 bilhão de euros e 9,39 bilhões de euros, respectivamente, segundo consenso fornecido pela própria empresa.

*Com informações da Dow Jones Newswires

