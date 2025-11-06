Lojas Renner registra lucro líquido de R$ 279 milhões no 3TRI25, avanço de 9,4% ante 3TRI24

A Lojas Renner apresentou lucro líquido de R$ 279 milhões no terceiro trimestre de 2025, alta de 9,4% ante igual etapa de 2024. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado foi de R$ 593,8 milhões, alta anual de 2,9%.

A receita líquida a receita líquida de varejo, especificamente, ficou em R$ 3,08 bilhões no período, alta de 4,2% em relação ao obtido no terceiro trimestre de 2024. A maior contribuição veio da receita líquida de vestuário, que somou R$ 2,7 bilhões, aumento anual de 4,7%.