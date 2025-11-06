Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Japão: salários reais caem 1,4% em setembro e dificultam formulação de políticas do BoJ

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

Os salários reais do Japão caíram 1,4% em setembro em relação ao ano anterior, alcançando o nono mês consecutivo de queda, complicando a formulação de políticas do Banco do Japão (BoJ) enquanto a instituição caminha em uma corda bamba entre a inflação e os ventos contrários das tarifas.

O número, divulgado nesta quinta-feira, 6, se comparou à queda de 1,7% em agosto e estendeu a sequência de declínios observada desde janeiro. Apesar dos esforços das empresas para aumentar o pagamento dos trabalhadores nos últimos anos, a inflação ainda superou o crescimento salarial. Em setembro, os preços ao consumidor, excluindo o aluguel imputado, subiram 3,4% no ano.

O governador do BoJ, Kazuo Ueda, disse que quer ver mais dados, incluindo sinais iniciais para as negociações salariais do próximo ano, antes de decidir sobre sua próxima ação.

O maior grupo sindical do Japão disse recentemente que planeja buscar um aumento salarial de pelo menos 5% nas negociações salariais de 2026. As empresas deram aos funcionários um aumento salarial médio de 5,25% este ano - o maior em 34 anos. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

