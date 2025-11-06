Japão: salários reais caem 1,4% em setembro e dificultam formulação de políticas do BoJ
Os salários reais do Japão caíram 1,4% em setembro em relação ao ano anterior, alcançando o nono mês consecutivo de queda, complicando a formulação de políticas do Banco do Japão (BoJ) enquanto a instituição caminha em uma corda bamba entre a inflação e os ventos contrários das tarifas.
O número, divulgado nesta quinta-feira, 6, se comparou à queda de 1,7% em agosto e estendeu a sequência de declínios observada desde janeiro. Apesar dos esforços das empresas para aumentar o pagamento dos trabalhadores nos últimos anos, a inflação ainda superou o crescimento salarial. Em setembro, os preços ao consumidor, excluindo o aluguel imputado, subiram 3,4% no ano.
O governador do BoJ, Kazuo Ueda, disse que quer ver mais dados, incluindo sinais iniciais para as negociações salariais do próximo ano, antes de decidir sobre sua próxima ação.
O maior grupo sindical do Japão disse recentemente que planeja buscar um aumento salarial de pelo menos 5% nas negociações salariais de 2026. As empresas deram aos funcionários um aumento salarial médio de 5,25% este ano - o maior em 34 anos. Fonte: Dow Jones Newswires.
