Japão: salários reais caem 1,4% em setembro e dificultam formulação de políticas do BoJ

Os salários reais do Japão caíram 1,4% em setembro em relação ao ano anterior, alcançando o nono mês consecutivo de queda, complicando a formulação de políticas do Banco do Japão (BoJ) enquanto a instituição caminha em uma corda bamba entre a inflação e os ventos contrários das tarifas.

O número, divulgado nesta quinta-feira, 6, se comparou à queda de 1,7% em agosto e estendeu a sequência de declínios observada desde janeiro. Apesar dos esforços das empresas para aumentar o pagamento dos trabalhadores nos últimos anos, a inflação ainda superou o crescimento salarial. Em setembro, os preços ao consumidor, excluindo o aluguel imputado, subiram 3,4% no ano.