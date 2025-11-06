IBGE confirma crescimento de 3,2% da economia em 2023

confirmam que a economia brasileira cresceu 3,2% em 2023. Dessa forma, o Produto Interno Bruto (PIB, conjunto de bens e serviços produzidos no país) chegou a R$ 10,9 trilhões. Dados revisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirmam que a economia brasileira cresceu 3,2% em 2023. Dessa forma, o Produto Interno Bruto (PIB, conjunto de bens e serviços produzidos no país) chegou a R$ 10,9 trilhões.

A constatação faz parte do Sistema de Contas Nacionais, divulgado no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (6), pelo IBGE. O procedimento de revisão é um padrão do instituto, que incorpora novos dados de pesquisas setoriais do IBGE, podendo haver alteração no resultado ou não. Quando o desempenho do PIB de 2023 foi divulgado inicialmente, em março de 2024, o resultado apontou crescimento de 2,9%. Em dezembro de 2024, o valor foi revisado para 3,2%. Agora, de forma definitiva, o dado foi confirmado. Os números do IBGE mostram que o PIB per capita de 2023 foi equivalente a R$ 51.693,92. Para 2023, o IBGE mostra os seguintes desempenhos: Serviços: +2,8%

Indústria: + 1,7% Agropecuária: + 16,3% O consumo das famílias, que representa 62,9% do PIB, cresceu 3,2%.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp Dados recentes O Brasil já conhece o desempenho da economia em 2024, que ficou em 3,4% - a maior expansão desde 2021 (4,8%), marcando quatro anos seguidos de crescimento. Esse dado passará também por revisão padrão do IBGE, podendo ser alterado ou não. Em relação a 2025, o país conhece os dados oficiais até o segundo trimestre. No acumulado de quatro trimestres, a economia mostrou alta de 3,2%. O resultado do ano cheio será conhecido apenas em março de 2026.

Expectativa para 2025 A edição mais recente do Panorama Macroeconômico, elaborado pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda, aponta para expansão de 2,3% do PIB em 2025. O relatório Focus, pesquisa semanal do Banco Central (BC) com instituições financeiras, edição da última segunda-feira (3), estima alta de 2,16%. O que é o PIB O Produto Interno Bruto (PIB) é o conjunto de todos os bens e serviços produzidos em uma localidade em determinado período. Com o dado, é possível traçar o comportamento da economia do país, estado ou cidade, assim como fazer comparações internacionais.