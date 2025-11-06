Google vai adicionar dados de mercados de previsão da Kalshi e Polymarket em sua plataforma

A Google afirmou que está adicionando suporte para dados de mercados de previsão da Kalshi e Polymarket, permitindo que usuários façam perguntas sobre eventos futuros do mercado. "Basta perguntar algo como 'Qual será o crescimento do PIB para 2025?' diretamente na caixa de pesquisa para ver as probabilidades atuais no mercado e como elas mudaram ao longo do tempo", disse a empresa em comunicado nesta quinta-feira, 6.

O anúncio foi feito junto com o novo Google Finance, com tecnologia de inteligência artificial (IA). Segundo a gigante de tecnologia, a ferramenta recebeu atualizações, incluindo capacidades de Pesquisa Profunda, acesso a dados de mercados de previsão e a capacidade de acompanhar os lucros corporativos.