Fed/Waller: Stablecoins não representam ameaça para política monetária

O diretor do Federal Reserve Christopher Waller afirmou que stablecoins não representam ameaça para a política monetária, ainda que tenha manifestado seu apreço pela inovação trazida pela moeda digital.

"Stablecoin é uma das inovações mais fascinantes do meio de pagamentos hoje" disse Waller, que participa de conferência promovida pelo Banco do Canadá sobre meios de pagamento.