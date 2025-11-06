Fed/Waller: Stablecoins não representam ameaça para política monetária
O diretor do Federal Reserve Christopher Waller afirmou que stablecoins não representam ameaça para a política monetária, ainda que tenha manifestado seu apreço pela inovação trazida pela moeda digital.
"Stablecoin é uma das inovações mais fascinantes do meio de pagamentos hoje" disse Waller, que participa de conferência promovida pelo Banco do Canadá sobre meios de pagamento.
O dirigente disse que os bancos centrais têm de se adaptar a tecnologia que estão vindo do setor privado, mas pontuou que o Banco Central americano ainda tem papel importante nos meios de pagamento.
Stablecoins são criptomoedas pareadas em algum ativo estável ou cesta de ativos.