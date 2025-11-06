Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado Financeiro

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,03%

Pontos: 153.338,63

Máxima de +0,69% : 154.352 pontos

Mínima de -0,04% : 153.235 pontos

Volume: R$ 24,58 bilhões

Variação em 2025: 27,48%

Variação no mês: 2,54%

Dow Jones: -0,84%

Pontos: 46.912,30

Nasdaq: -1,9%

Pontos: 23.053,99

Ibovespa Futuro: -0,09%

Pontos: 155.765

Máxima (pontos): 156.550

Mínima (pontos): 155.375

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 40,13

Variação: estável

Petrobras PN

Preço: R$ 31,01

Variação: +0,52%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,71

Variação: -0,43%

Ambev ON

Preço: R$ 13,08

Variação: -0,76%

Petrobras ON

Preço: R$ 32,70

Variação: +0,09%

Vale PNA

Preço: R$ 65,50

Variação: -0,35%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 65,50

Variação: -0,35%

Itausa PN

Preço: R$ 11,84

Variação: +0,34%

Global 40

Cotação: 713,762 centavos de dólar

Variação: -0,76%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3479

Venda: R$ 5,3489

Variação: -0,23%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,49

Venda: R$ 5,59

Variação: estável

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3445

Venda: R$ 5,3451

Variação: -0,65%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4700

Venda: R$ 5,5600

Variação: +0,2%

- Dólar Futuro (janeiro)

Cotação: R$ 5,3780

Variação: -0,19%

- Euro

Compra: US$ 1,1545 (às 18h43)

Venda: US$ 1,1546 (às 18h43)

Variação: +0,01%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,1740

Venda: R$ 6,1750

Variação: +0,28%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,2100

Venda: R$ 6,3460

Variação: -0,61%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.991,00 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,04%

