Fechamento do mercado Financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,03%
Pontos: 153.338,63
Máxima de +0,69% : 154.352 pontos
Mínima de -0,04% : 153.235 pontos
Volume: R$ 24,58 bilhões
Variação em 2025: 27,48%
Variação no mês: 2,54%
Dow Jones: -0,84%
Pontos: 46.912,30
Nasdaq: -1,9%
Pontos: 23.053,99
Ibovespa Futuro: -0,09%
Pontos: 155.765
Máxima (pontos): 156.550
Mínima (pontos): 155.375
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 40,13
Variação: estável
Petrobras PN
Preço: R$ 31,01
Variação: +0,52%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,71
Variação: -0,43%
Ambev ON
Preço: R$ 13,08
Variação: -0,76%
Petrobras ON
Preço: R$ 32,70
Variação: +0,09%
Vale PNA
Preço: R$ 65,50
Variação: -0,35%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Vale ON
Preço: R$ 65,50
Variação: -0,35%
Itausa PN
Preço: R$ 11,84
Variação: +0,34%
Global 40
Cotação: 713,762 centavos de dólar
Variação: -0,76%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3479
Venda: R$ 5,3489
Variação: -0,23%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,49
Venda: R$ 5,59
Variação: estável
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3445
Venda: R$ 5,3451
Variação: -0,65%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4700
Venda: R$ 5,5600
Variação: +0,2%
- Dólar Futuro (janeiro)
Cotação: R$ 5,3780
Variação: -0,19%
- Euro
Compra: US$ 1,1545 (às 18h43)
Venda: US$ 1,1546 (às 18h43)
Variação: +0,01%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,1740
Venda: R$ 6,1750
Variação: +0,28%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,2100
Venda: R$ 6,3460
Variação: -0,61%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.991,00 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Cotação: US$ 3.991,00 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,04%