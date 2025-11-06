Energisa: lucro líquido consolidado soma R$ 648,4 milhões no 3tri25, queda de 10,8% ante 3tri24
O lucro líquido consolidado da Energisa ficou em R$ 648,4 milhões no terceiro trimestre deste ano, queda de 10,8% na comparação com igual período do ano passado. Descontando ajustes, como o Valor Novo de Reposição (VNR) do segmento de distribuição, o lucro líquido societário da transmissão, efeitos não caixa e não recorrentes e adicionando o lucro regulatório do segmento de transmissão, o lucro líquido ajustado recorrente foi de R$ 427,6 milhões, 13,6% menor do que o reportado um ano antes.
O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) cresceu 16,9% na comparação anual e alcançou R$ 2,19 bilhões. Pelo critério ajustado recorrente, o Ebitda chegou a R$ 2,07 bilhões, também com avanço de 16,9%. Já o Ebitda ajustado para critério de covenants, que considera receitas de acréscimos moratórios, foi de R$ 2,3 bilhões, alta de 16%.
A receita operacional líquida ajustada atingiu R$ 7,63 bilhões, aumento de 9% em relação ao reportado entre julho e setembro do ano passado.
A dívida líquida da Energisa alcançou R$ 29,2 bilhões ao fim do terceiro trimestre, montante 23,2% maior que o verificado um ano antes. No encerramento do segundo trimestre, a dívida era de R$ 27,6 bilhões. A alavancagem medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado covenants 12 meses ficou em 3,2 vezes, mesmo patamar do segundo trimestre e alta de 0,4 vez em relação ao reportado um ano antes.
Já os investimentos somaram R$ 1,82 bilhão entre julho e setembro, queda de 0,4% frente a iguais meses do ano passado.