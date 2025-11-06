Dívida das famílias cresce US$ 197 bi no 3º trimestre e atinge nível recorde, diz Fed de NY

A dívida total das famílias dos Estados Unidos aumentou em US$ 197 bilhões, atingindo o nível recorde de US$ 18,59 trilhões no terceiro trimestre, de acordo com o último relatório trimestral sobre Dívida e Crédito das Famílias, divulgado na quarta-feira, 6, pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York.

Já os saldos de hipotecas cresceram US$ 137 bilhões e totalizaram US$ 13,07 trilhões até setembro.

Os saldos de cartões de crédito subiram US$ 24 bilhões em relação ao trimestre anterior e ficaram em US$ 1,23 trilhão, enquanto os saldos de empréstimos para automóveis se mantiveram estáveis - em US$ 1,66 trilhão.

Além disso, os saldos de empréstimos estudantis aumentaram US$ 15 bilhões e ficaram em US$ 1,65 trilhão no mesmo período.