Diretor do Fed vê progresso no controle da inflação, mas também trabalho a ser feito

Segundo ele, famílias mais ricas seguem prosperando, enquanto uma parcela significativa da população enfrenta dificuldades crescentes para poupar e lidar com choques financeiros.

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michael Barr, avaliou que o trabalho do banco central norte-americano "ainda não terminou", embora os Estados Unidos tenham feito progressos no combate à inflação, em uma conversa organizada pelo Fed Communities nesta quinta-feira, 6. Questionado sobre suas impressões a respeito da saúde econômica do país, Barr destacou que o cenário atual é marcado por uma "economia de duas velocidades".

"Vemos uma disparidade cada vez maior entre os 40% mais ricos e o restante da população. Isso limita a capacidade de poupança dos menos favorecidos e os torna mais vulneráveis a imprevistos econômicos", afirmou Barr.

Ele mencionou ainda o FedNow, sistema de pagamentos instantâneos lançado pelo banco central, como uma ferramenta que pode ajudar as famílias a ter mais controle sobre suas finanças e a enfrentar melhor os desafios de liquidez do dia a dia.

Apesar do tom de cautela, o dirigente reiterou que o Fed permanece comprometido com o equilíbrio entre controle da inflação e manutenção do crescimento econômico.