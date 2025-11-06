Demissões nos EUA têm alta anual de 175% em outubro, maior nível para o mês desde 2003

"O ritmo de cortes foi muito acima da média para o mês", disse Andy Challenger, diretor e especialista em mercado de trabalho da consultoria.

Empresas sediadas nos Estados Unidos anunciaram 153.074 demissões em outubro, o maior número para o mês desde 2003, segundo relatório divulgado nesta quinta-feira, 6, pela Challenger, Grey & Christmas. O total representa alta de 175% em relação a outubro de 2024.

Ele apontou que "alguns setores estão corrigindo excessos após o boom de contratações da pandemia", mas destacou que o movimento também reflete "adoção de inteligência artificial (IA), enfraquecimento do consumo e dos gastos corporativos e custos crescentes".

Com o dado de outubro, os cortes acumulam 1,099 milhão no ano, alta de 65% frente ao mesmo período de 2024 e o maior nível desde 2020.

Segundo a Challenger, quase 450 empresas anunciaram planos de demissões no mês, ante cerca de 400 em setembro. "Este é o maior total para outubro em mais de 20 anos, e o maior para um único mês do quarto trimestre desde 2008", disse Challenger.

O levantamento mostra que a tecnologia liderou os cortes, com 33.281 demissões em outubro, seguida por armazenagem (47.878) e varejo (2.431). No acumulado do ano, os cortes no varejo aumentaram 145%, enquanto o setor de armazenagem registrou salto de 378%.