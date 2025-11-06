Decisão sobre juros do BC da Inglaterra teve 5 votos por manutenção e 4 por corte de 25 pb

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) manteve a taxa básica em 4% nesta quinta-feira, 6, em uma decisão acirrada, por 5 votos a 4. Quatro integrantes defenderam corte de 25 pontos-base (pb), para 3,75%: Sarah Breeden, Swati Dhingra, Dave Ramsden e Alan Taylor. Segundo o comunicado, a decisão reflete o entendimento de que a inflação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) já atingiu o pico, mas o Comitê ainda precisa de "mais evidências de que a inflação está no caminho para voltar à meta de 2% antes de reduzir novamente a taxa". O BoE avaliou que o processo de desinflação subjacente continua, sustentado pela postura "ainda restritiva" da política monetária, o que se manifesta na desaceleração dos salários e na moderação dos preços de serviços.

O banco destacou, porém, que "o risco de maior persistência inflacionária tornou-se menos acentuado recentemente", enquanto "o risco para a inflação de médio prazo decorrente de uma demanda mais fraca tornou-se mais evidente", o que torna o balanço de riscos "mais equilibrado". O Comitê reiterou que a extensão de novos cortes dependerá da evolução das perspectivas para a inflação. "Se o progresso da desinflação continuar, a taxa básica deve seguir um caminho gradualmente descendente", afirma o relatório. Apesar de ter cortado os juros cinco vezes desde agosto de 2024, a instituição ponderou que as taxas "ainda permanecem suficientemente elevadas para assegurar que a inflação retorne à meta e permaneça nesse nível". Projeções

O Banco da Inglaterra projeta que a economia do Reino Unido crescerá 1,4% em 2026, ante previsão anterior de 1,3%, com aceleração gradual para 1,7% em 2027 e 1,8% em 2028. Segundo o relatório de política monetária de novembro, a inflação deve cair para 3,2% no primeiro trimestre de 2026, aproximar-se de 2,5% no fim do próximo ano e atingir a meta de 2% no segundo trimestre de 2027, permanecendo próxima desse nível até 2028. As projeções consideram um cenário de dois cortes de juros até o fim de 2026, levando a taxa básica de 4% para cerca de 3,5%, estável em torno desse patamar até 2028. O desemprego é estimado em 5% nos próximos dois anos, com leve recuo para 4,9% em 2027 e 4,7% em 2028, refletindo o enfraquecimento do mercado de trabalho. Segundo o BoE, "o risco de maior persistência inflacionária tornou-se menos acentuado recentemente", enquanto "o risco de inflação mais fraca devido à menor demanda tornou-se mais evidente". A autoridade monetária destacou que a atividade econômica segue contida e que a folga crescente na economia tem ajudado a reduzir pressões de preços.