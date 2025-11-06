ConocoPhillips tem lucro líquido de US$ 1,7 bilhão no 3º trimestre

A ConocoPhillips teve lucro líquido de US$ 1,7 bilhão no terceiro trimestre de 2025, menor do que os US$ 2,6 bilhões registrados no mesmo período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 6. Com ajustes, a multinacional norte-americana de petróleo e gás teve lucro por ação de US$ 1,61 no período, bem acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,41.

O caixa gerado pelas atividades operacionais da companhia foi de US$ 5,9 bilhões, segundo o texto.