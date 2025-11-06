Cogna: lucro líquido fica em R$ 191,6 mi no 3tri25, ante prejuízo de R$ 29,1 mi no 3tri24

Entre julho e setembro, o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) recorrente totalizou R$ 422,7 milhões, crescimento de 9,8%. A margem Ebitda recorrente do trimestre foi de 27,7%, redução de 2,3 ponto porcentual (p.p.) em base anual de comparação.

A Cogna Educação reportou lucro líquido de R$ 191,6 milhões no terceiro trimestre deste ano, revertendo prejuízo de R$ 29,1 milhões anotado em igual período do ano passado. O resultado é reflexo da atuação da companhia em eficiência operacional e controle de custos.

O Ebitda ajustado foi de R$ 2,329 bilhões, alta de 20,6% em base anual de comparação. Esse indicador considera a adição de itens não recorrentes e soma o saldo entre provisões e reversões de contingência sem efeito caixa.

A receita líquida da empresa no terceiro trimestre foi de R$ 1,523 bilhão, aumento de 18,9% em relação ao apurado um ano antes.

A dívida líquida da Cogna ao final de setembro era de R$ 2,576 bilhões, redução de 15,5% em relação a igual período do ano passado. Já a alavancagem medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado diminuiu de 1,58 vez para 1,11 vez.