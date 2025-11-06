BV e Powersafe fecham parceria inédita para financiar sistemas de energia e armazenagem

A linha de crédito contempla tanto baterias de pequeno porte, estações portáteis de energia, chegando a sistemas de armazenamento de grande porte (BESS). Segundo a Powersafe, o financiamento vai permitir que consumidores reduzam custos com energia elétrica, aumentem a autonomia e segurança da operação, e contribuam para uma matriz energética mais limpa.

O Banco BV e a Powersafe, fabricante brasileira de baterias e sistemas de energia, fecharam uma parceria inédita no mercado brasileiro para financiar projetos de armazenamento de energia voltados para residências, empresas, propriedades rurais e empreendimentos de diversos portes, informou a Powersafe nesta quinta-feira, 6.

"Estamos muito felizes em anunciar esta parceria com o Banco BV. Juntos, queremos acelerar o acesso a tecnologias que tornam o consumo de energia mais sustentável, inteligente e independente", afirmou em nota o executivo de operações na área de renováveis da Powersafe, André Ribeiro.

Os financiamentos poderão ser utilizados por residências e condomínios, que buscam independência energética e redução na conta de luz, e empresas e indústrias, que desejam mitigar riscos de interrupção no fornecimento e garantir estabilidade operacional.

"Com a parceria, a Powersafe se consolida como a primeira fabricante brasileira de sistemas de armazenamento a oferecer crédito estruturado em conjunto com uma instituição financeira. O Banco BV, por sua vez, amplia sua atuação como líder em financiamento sustentável, reforçando sua presença em soluções de energia renovável", concluiu a companhia.