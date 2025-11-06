Bônus que transforma Musk no primeiro trilionário do mundo é aprovado por investidores da Tesla

Investidores da Tesla, empresa de carros elétricos de Elon Musk, votaram nesta quinta-feira, 6, um pacote para deixar o homem mais rico do mundo ainda mais bilionário. O acordo de bonificação, que prevê cerca de US$ 1 trilhão em pagamentos para Musk, foi aprovado por maioria entre os acionistas - mais de 75% dos votos. O próprio bilionário votou a favor do pacote que vai beneficiá-lo à longo prazo. Para que Musk recebesse a bonificação, era preciso que a maioria dos acionistas com poder de voto estivessem de acordo com a proposta.

Além do bônus, a votação favorável garantiu que Musk aumentasse a sua participação nas ações da Tesla - que passa de 15% para quase 30%. O movimento foi uma das manobras do bilionário para garantir um maior controle da companhia, já que aposta no desenvolvimento de robôs e carros autônomos como uma das fontes de maior sucesso no futuro. Cerca de 30 minutos antes do início da reunião que decidiu em prol do bônus de Musk, as ações da Tesla caiam cerca de 3% na bolsa americana. Para receber o pagamento integral, Musk precisa cumprir uma série de metas, como entregar ao mercado automotivo 20 milhões de Teslas em 10 anos, mais do que o dobro do número que ele produziu nos últimos doze anos. Ele também precisa aumentar significativamente o valor de mercado da empresa e seus lucros operacionais, além de entregar um milhão de robôs, partindo do zero atual. Mas mesmo que não atinja esses objetivos, o bilionário ainda pode sair com uma bolada do acordo. Musk receberá US$ 50 bilhões em ações adicionais da Tesla, por exemplo, se aumentar o valor de mercado da empresa em 80%, algo que ele fez no ano passado, além de dobrar as vendas de veículos e triplicar os lucros operacionais - ou atingir quaisquer outras duas de uma dúzia de metas operacionais.

Vários fundos de pensão se manifestaram contra o pacote, argumentando que o conselho de administração é muito grato a Musk, mas que seu comportamento tem sido muito imprudente ultimamente e que as premiações oferecidas são excessivas. Os defensores do bilionário dizem que Musk é um gênio, a única pessoa capaz de inaugurar um futuro dominado pela Tesla, no qual centenas de milhares de carros autônomos da Tesla transportarão pessoas e robôs humanoides circularão por fábricas e residências, carregando caixas e regando plantas. O pagamento é necessário para incentivá-lo, dizem eles. Os acionistas tomaram conhecimento do pacote salarial em setembro, quando o conselho de administração o propôs em um documento detalhado apresentado aos reguladores do mercado financeiro.