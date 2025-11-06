Bombardier frustra com lucro de US$ 53 milhões no 3º tri, mas receita supera expectativa

A Bombardier teve lucro líquido de US$ 53 milhões no terceiro trimestre de 2025, 64% menor do que o ganho de US$ 117 milhões de igual período do ano passado, segundo balanço publicado nesta quinta-feira, 6. Com ajustes, o lucro por ação entre julho e setembro foi de US$ 1,21, bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,41.

A receita total da canadense teve expansão anual de 11% no trimestre, a US$ 2,31 bilhões, superando o consenso da FactSet, de US$ 2,25 bilhões. O Ebitda ajustado cresceu 16%, a US$ 356 milhões.