Bolsas de NY encerram em baixa com queda de techs e temores por emprego nos EUA

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta quinta-feira, 06, em baixa, com nova queda do setor de tecnologia, enquanto o mercado acompanhava a publicação de dados de emprego piores do que o esperado nos EUA.

O Dow Jones teve queda de 0,84%, aos 46.912,30 pontos. Já o S&P 500 encerrou em baixa de 1,12%, aos 6.720,32 pontos e o Nasdaq perdeu 1,90%, aos 23.053,99 pontos.

Iniciando o dia sem sinal único, os índices passaram a cair enquanto investidores assimilavam dados de emprego apontando um aumento no número anual de demissões, o pior nível para o mês de outubro desde o ano de 2003. Apesar dos dados respaldarem um novo corte de juros pelo Federal Reserve (Fed), declarações de dirigentes ainda mantém o tom conservador.

O Swissquote aponta que um exagero nas avaliações das empresas de tecnologia ainda preocupa o mercado, pesando contra o apetite por risco. Com isso, ações do setor de tecnologia fecharam em queda, com Meta (-2,67%), Amazon (-2,86%), Salesforce (-5,31%), Intel (-2,97%) e Nvidia (-3,65%) entre as ações em baixa.

A Tesla também teve recuo de 3,50%, enquanto o mercado aguardava o resultado da votação do pacote de bonificação da empresa, que pode remunerar em US$ 1 trilhão o CEO Elon Musk. No começo da semana, o Wall Street Journal publicou que o fundo soberano da Noruega recusou o pacote.