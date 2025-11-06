Bolsas de NY encerram em baixa com queda de techs e temores por emprego nos EUA
As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta quinta-feira, 06, em baixa, com nova queda do setor de tecnologia, enquanto o mercado acompanhava a publicação de dados de emprego piores do que o esperado nos EUA.
O Dow Jones teve queda de 0,84%, aos 46.912,30 pontos. Já o S&P 500 encerrou em baixa de 1,12%, aos 6.720,32 pontos e o Nasdaq perdeu 1,90%, aos 23.053,99 pontos.
Iniciando o dia sem sinal único, os índices passaram a cair enquanto investidores assimilavam dados de emprego apontando um aumento no número anual de demissões, o pior nível para o mês de outubro desde o ano de 2003. Apesar dos dados respaldarem um novo corte de juros pelo Federal Reserve (Fed), declarações de dirigentes ainda mantém o tom conservador.
O Swissquote aponta que um exagero nas avaliações das empresas de tecnologia ainda preocupa o mercado, pesando contra o apetite por risco. Com isso, ações do setor de tecnologia fecharam em queda, com Meta (-2,67%), Amazon (-2,86%), Salesforce (-5,31%), Intel (-2,97%) e Nvidia (-3,65%) entre as ações em baixa.
A Tesla também teve recuo de 3,50%, enquanto o mercado aguardava o resultado da votação do pacote de bonificação da empresa, que pode remunerar em US$ 1 trilhão o CEO Elon Musk. No começo da semana, o Wall Street Journal publicou que o fundo soberano da Noruega recusou o pacote.
Ações da Eli Lilly avançaram 1,26%, enquanto ADRs da Novo Nordisk reduziram as perdas e caíram em 4,02%, após acordo com o governo dos EUA para redução de preços de medicamentos em troca de, segundo a Bloomberg, redução de tarifas.
A Qualcomm caiu 3,63% após divulgar balanço melhor do que esperado, mas com um crescimento de despesas acima das expectativas. Já a ConocoPhillips caiu 2,33% com lucro acima do esperado e expectativa de redução de custos.
Após os EUA anunciarem redução de 10% na capacidade de voos nos 40 maiores aeroportos do país a partir de amanhã, por conta do shutdown do governo, ações das companhias aéreas Delta, United e American Airlines caíram 1,25%, 0,96% e 2,01%, respectivamente.
*Com informações da Dow Jones Newswires.