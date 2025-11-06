Bolsas da Europa operam em baixa após balanços decepcionantes e à espera do BoE

São Paulo, 06/11/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira, na esteira de balanços corporativos decepcionantes e com investidores à espera de que o Banco da Inglaterra (BoE) deixe sua taxa básica de juros inalterada.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,15%, a 571,07 pontos.

Da temporada de balanços, destaque negativo para as francesas Air France-KLM e Legrand, que tombavam 13,6% e 11% em Paris, respectivamente. A companhia aérea frustrou previsões de lucro e receita. Já a Legrand, fabricante de equipamentos para data centers, divulgou vendas um pouco abaixo do esperado.

Em Frankfurt, o Commerzbank amargava queda de 2,6%, após o segundo maior banco alemão lucrar menos que o previsto no último trimestre.

Por outro lado, a gigante siderúrgica ArcelorMittal saltava 5,3% em Amsterdã, depois de agradar com resultados de lucro e Ebitda.