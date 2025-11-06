Bolsas da Ásia fecham em alta após recuperação em Wall Street

São Paulo, 06/11/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, acompanhando uma recuperação em Wall Street puxada por ações de tecnologia.

Liderando o movimento, o índice Hang Seng avançou 2,12% em Hong Kong, a 26.485,90 pontos, e o japonês Nikkei subiu 1,34% em Tóquio, a 50.883,68 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi assegurou ganhos de 0,55% em Seul, a 4.026,45 pontos, e o Taiex, de 0,66% em Taiwan, a 27.899,45 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,97%, a 4.007,76 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,16%, a 2.526,94 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York encerraram os negócios com alta generalizada, revertendo queda do pregão anterior. O movimento foi sustentado por dados positivos da economia dos EUA e pela recuperação de ações de tecnologia ligadas à inteligência artificial (IA), que haviam despencado no dia anterior.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom positivo de Wall Street e da Ásia: o S&P/ASX 200 avançou 0,30% em Sydney, a 8.828,30 pontos.