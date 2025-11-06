Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham em alta após recuperação em Wall Street

Bolsas da Ásia fecham em alta após recuperação em Wall Street

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Sergio Caldas

São Paulo, 06/11/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, acompanhando uma recuperação em Wall Street puxada por ações de tecnologia.

Liderando o movimento, o índice Hang Seng avançou 2,12% em Hong Kong, a 26.485,90 pontos, e o japonês Nikkei subiu 1,34% em Tóquio, a 50.883,68 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi assegurou ganhos de 0,55% em Seul, a 4.026,45 pontos, e o Taiex, de 0,66% em Taiwan, a 27.899,45 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,97%, a 4.007,76 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,16%, a 2.526,94 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York encerraram os negócios com alta generalizada, revertendo queda do pregão anterior. O movimento foi sustentado por dados positivos da economia dos EUA e pela recuperação de ações de tecnologia ligadas à inteligência artificial (IA), que haviam despencado no dia anterior.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom positivo de Wall Street e da Ásia: o S&P/ASX 200 avançou 0,30% em Sydney, a 8.828,30 pontos.

Contato: [email protected]

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar