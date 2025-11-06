BoE mantém juro em 4% pela 2ª vez seguida, com mercado de trabalho enfraquecido e inflação alta
O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu manter sua principal taxa de juros em 4% pela segunda vez consecutiva, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, em um ambiente de mercado de trabalho enfraquecido e de inflação alta no Reino Unido.
A decisão veio em linha com a previsão de analistas compilados pelo Broadcast. O BoE cortou seu juro básico pela última vez em agosto, como parte de um ciclo de relaxamento monetário que teve início um ano antes e que levou a cinco reduções da taxa, todas de 25 pontos-base.
A manutenção do juro básico vem após sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho britânico e de persistência da inflação. A taxa de desemprego do Reino Unido avançou para 4,8% nos três meses até agosto, ante 4,7% no trimestre até julho. A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) britânico, por sua vez, foi de 3,8% em setembro, muito acima da meta oficial de 2% do BoE.
Logo mais, a partir das 9h30 (de Brasília), o presidente do BoE, Andrew Bailey participa de coletiva de imprensa para comentar a decisão de hoje.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente