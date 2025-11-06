BoE mantém juro em 4% pela 2ª vez seguida, com mercado de trabalho enfraquecido e inflação alta

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu manter sua principal taxa de juros em 4% pela segunda vez consecutiva, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, em um ambiente de mercado de trabalho enfraquecido e de inflação alta no Reino Unido.

A decisão veio em linha com a previsão de analistas compilados pelo Broadcast. O BoE cortou seu juro básico pela última vez em agosto, como parte de um ciclo de relaxamento monetário que teve início um ano antes e que levou a cinco reduções da taxa, todas de 25 pontos-base.