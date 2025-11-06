BC do México corta taxa básica de juros em 25 pb, a 7,25%, e ainda considera redução adicional
O Banco Central do México (Banxico) cortou a taxa básica de juros em 25 pontos-base (pb), a 7,25% ao ano, em decisão com uma dissidência a favor de manutenção. Em comunicado, a autoridade monetária pontuou que espera implementar reduções adicionais.
O BC informou que, desde a última decisão de política monetária, as taxas de juros de títulos governamentais no México de curto e médio prazo diminuíram, enquanto as taxas de longo prazo registraram aumentos modestos.
O peso mexicano se desvalorizou ligeiramente, a atividade econômica contraiu no terceiro trimestre e o ambiente de incerteza continua a representar riscos significativos de queda, acrescentou.
O comunicado também destacou que o Banxico considera apropriado continuar com o ciclo de reduções da taxa de referência. "Para o futuro, o Conselho de Governadores considerará novos cortes na taxa básica de juros e levará em consideração os efeitos de todos os determinantes da inflação", afirmou, reiterando meta de atingir inflação em 3% "dentro do prazo previsto."