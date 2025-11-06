BC do México corta taxa básica de juros em 25 pb, a 7,25%, e ainda considera redução adicional

O Banco Central do México (Banxico) cortou a taxa básica de juros em 25 pontos-base (pb), a 7,25% ao ano, em decisão com uma dissidência a favor de manutenção. Em comunicado, a autoridade monetária pontuou que espera implementar reduções adicionais.

O BC informou que, desde a última decisão de política monetária, as taxas de juros de títulos governamentais no México de curto e médio prazo diminuíram, enquanto as taxas de longo prazo registraram aumentos modestos.