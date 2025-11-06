Balança comercial tem superávit de US$ 6,964 bilhões em outubro

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 6,964 bilhões em outubro de 2025, após saldo positivo de US$ 2,941 bilhões (revisado) em setembro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC) divulgados nesta quinta-feira, 6, o valor foi alcançado com exportações de US$ 31,975 bilhões e importações de US$ 25,011 bilhões. O saldo de outubro de 2025 é 70,2% maior que o de outubro de 2024. O resultado do último mês veio acima da mediana apontada na pesquisa Projeções Broadcast, de superávit comercial de US$ 6,200 bilhões em outubro. As projeções para esta leitura variavam de US$ 4,320 bilhões a US$ 6,300 bilhões.

Em outubro, as exportações registraram alta de 9,1% na comparação com o mesmo mês de 2024, com crescimento de 21,0% em Agropecuária, que somou US$ 6,800 bilhões; crescimento de 22,0% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 7,707 bilhões; e, por fim, crescimento de 0,7% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 17,295 bilhões. As importações caíram 0,8% em outubro ante o mesmo mês do ano passado, com crescimento de 3,5% em Agropecuária, que somou US$ 483 milhões; queda de 30,1% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,074 bilhão; e, por fim, crescimento de 1,0% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 23,293 bilhões. Acumulado do ano No ano, o saldo positivo é de US$ 52,395 bilhões, ante US$ 62,794 bilhões no mesmo período de 2024. Nas exportações, comparado o valor de janeiro a outubro de 2025 (US$ 289,730 bilhões) com o do mesmo período de 2024 (US$ 284,307) houve crescimento de 1,9%.