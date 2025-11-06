Balança comercial tem o segundo maior superávit para meses de outubro

Esse é o segundo maior superávit da balança comercial para meses de outubro desde o início da série histórica, em 1989. Só perde para outubro de 2023, quando as exportações superaram as importações em US$ 9,181 bilhões.

O valor das exportações e das importações ficou o seguinte:

Exportações: US$ 31,975 bilhões, alta de 9,1% em relação a outubro do ano passado;

Importações: US$ 25,010 bilhões, queda de 0,8% na mesma comparação

O valor das exportações bateu recorde para meses de outubro desde o início da série histórica, em 1989. As importações registraram o segundo melhor valor para o mês, só perdendo para 2024.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Acumulado

De janeiro a outubro, a balança comercial registra superávit de US$ 52,394 bilhões. O valor é 16,6% inferior ao registrado nos dez primeiros meses do ano passado e o quarto maior da série histórica para os dez primeiros meses do ano.