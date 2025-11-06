ArcelorMittal tem lucro líquido ajustado de US$ 474 milhões no 3º trimestre
A gigante siderúrgica ArcelorMittal informou nesta quinta-feira, 6, que teve lucro líquido ajustado de US$ 474 milhões no terceiro trimestre de 2025, um pouco menor do que o ganho de US$ 488 milhões registrado em igual período do ano passado. O resultado, porém, superou a expectativa de analistas, que previam lucro de US$ 404 milhões, segundo consenso fornecido pela própria empresa.
O Ebitda da ArcelorMittal, que tem sede em Luxemburgo, caiu quase 5% na mesma comparação, a US$ 1,51 bilhão, mas também superou o consenso do mercado, de US$ 1,46 bilhão.
A ArcelorMittal disse estar otimista de que o apoio estatal à indústria siderúrgica impulsionará seus negócios no próximo ano e além, enquanto busca fortalecer seus resultados financeiros.
A siderúrgica prevê um aumento potencial no Ebitda de US$ 2,1 bilhões nos próximos anos, incluindo US$ 700 milhões este ano e US$ 800 milhões no próximo.
*Com informações da Dow Jones Newswires