ArcelorMittal tem lucro líquido ajustado de US$ 474 milhões no 3º trimestre

A gigante siderúrgica ArcelorMittal informou nesta quinta-feira, 6, que teve lucro líquido ajustado de US$ 474 milhões no terceiro trimestre de 2025, um pouco menor do que o ganho de US$ 488 milhões registrado em igual período do ano passado. O resultado, porém, superou a expectativa de analistas, que previam lucro de US$ 404 milhões, segundo consenso fornecido pela própria empresa.

O Ebitda da ArcelorMittal, que tem sede em Luxemburgo, caiu quase 5% na mesma comparação, a US$ 1,51 bilhão, mas também superou o consenso do mercado, de US$ 1,46 bilhão.