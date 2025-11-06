ANP: Após pedidos de vista, julgamento de suspeição sobre diretores no caso Refit é adiado

Com o pedido de vistas dos diretores Fernando Moura e Daniel Maia, a diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) adiou a decisão sobre o pedido da Refit (ex-Refinaria de Manguinhos) de impedimento e suspeição sobre os votos dos diretores da agência Pietro Mendes e Symone Araújo no caso da interdição da refinaria.

Em voto incisivo, o diretor-geral da ANP e relator do processo, Artur Watt, rejeitou o pedido da Refit, avaliando que as alegações são infundadas. A Refit afirma que os dois diretores não teriam isenção para o julgamento do processo que interditou a refinaria no mês passado.