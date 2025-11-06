Amcham Brasil: queda de 37,9% das exportações aos EUA reforça urgência por negociações

A redução foi a mais acentuada desde a entrada em vigor das tarifas adicionais de 40% sobre produtos brasileiros, em agosto de 2025, acrescenta a instituição.

A queda de 37,9% nas exportações do Brasil aos Estados Unidos em outubro reforça a urgência de avanços nas negociações bilaterais, avalia a Amcham Brasil, em nota.

"Essa retração, a terceira consecutiva, evidencia a intensificação dos efeitos negativos das tarifas sobre o fluxo comercial entre os dois países, impactando cadeias produtivas integradas, investimentos e empregos em ambas as economias. Esses efeitos se somam à menor demanda nos Estados Unidos e à redução de preços internacionais para alguns produtos, como petróleo e derivados", afirma.

Para o presidente da Amcham Brasil, Abrão Neto, a forte contração nas exportações brasileiras para o mercado americano em outubro reforça a urgência de uma solução para normalizar o comércio bilateral. "É essencial que o valioso impulso político gerado pelo recente encontro entre os presidentes Lula e Trump seja aproveitado para alavancar avanços concretos nas negociações entre os dois países", diz.