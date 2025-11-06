O produtor francês, membro do Conselho Executivo da Federação Nacional dos Sindicatos de Exploração Agrícola da França (FNSEA) e presidente da Organização Mundial dos Agricultores (WFO), Arnold Puech d'Alissac é um dos mais críticos ao acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. "O acordo é um grande problema para nós, porque nós somos a moeda de troca. Temos a impressão de que vamos perder uma parte do mercado", disse d'Alissac a jornalistas nos bastidores do COP-30 FarmersSummit, evento realizado pela WFO e pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) em Brasília.

Na quarta-feira, 5, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, declarou que a presidente da Comissão Europeia,Ursula von der Leyen, em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Belém, reiterou a expectativa de assinatura em dezembro do texto final do acordo. A sua federação, a FNSEA, foi pivô de uma crise entre o agronegócio brasileiro e o Grupo Carrefour no ano passado. Na ocasião, o CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, divulgou uma carta nas suas redes sociais, endereçada a Arnaud Rousseau, presidente da FNSEA, se comprometendo a não vender carnes do Mercosul independentemente dos "preços e quantidades de carne", após ouvir o "desânimo e a raiva" dos agricultores franceses. Atualmente, a FNSEA estampa em suas redes sociais um cartaz com a frase "Não ao Mercosul". A federação organiza diversas manifestações e protestos na França contra o acordo. Na Europa, os agricultores franceses são considerados os mais resistentes ao acordo de livre comércio com o Mercosul. Segundo D'Alissac, o acordo pode gerar concorrência desleal entre os produtos agropecuários do Mercosul e os agricultores franceses. Ele argumenta que o custo de produção dos agricultores franceses é superior ao custo de produção no Brasil. Ele cita que o modelo de produção na pecuária, por exemplo, é diferente, enquanto o Brasil utiliza grandes confinamentos e a produção francesa é menor e familiar.

D'Alissac alega ainda que os agricultores brasileiros têm acesso a defensivos agrícolas que são proibidos na França. "E isso, obviamente, aumenta o nosso custo produtivo. Quando a gente joga futebol, temos que ter as mesmas chuteiras. Não temos direito de ter uma chuteira eletrônica mágica", comparou o representante dos produtores franceses. No norte da Franca, na região da Normandia, em propriedade familiar, dAlissac produz aves caipiras, gado de corte, entre outras culturas. Questionado sobre a expectativa do governo brasileiro em assinar o acordo em 20 de dezembro, durante a cúpula Mercosul-União Europeia, dAlissac afirmou que os agricultores europeus "continuam lutando contra o acordo". "Eles são favoráveis a um acordo, porém, mas não a este acordo. O problema é que a discussão está parada há seis anos", criticou d'Alissac. Ele defende a inclusão de salvaguardas no acordo que possam ser implementadas de forma unilateral pelo bloco europeu. "Temos cláusulas assim com o Reino Único. Se o comércio estiver perturbado entre o Reino Unido e a União Europeia, podemos bloquear o comércio. Seja de um lado ou seja do outro, de um dia para o outro, pode haver esse bloqueio comercial. Com o Mercosul, por exemplo, podemos somente bloquear temporariamente o acordo e somente nos seis primeiros anos de validade do acordo e, após isso, ele é aplicado integralmente", explicou. "Com todas essas dificuldades de financiar os agricultores, parece 'meio louco' aceitarmos um acordo nesses termos", acrescentou d'Alissac.