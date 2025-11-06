Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

84% atrasaram contas ou negativaram nos últimos 12 meses

Datafolha: 84% dos brasileiros atrasaram contas ou negativaram nos últimos 12 meses

Apesar do alto índice de inadimplência, 43% dos brasileiros afirmaram que não têm dinheiro guardado para emergências, segundo pesquisa
Atualizado às Autor Samuel Pimentel
Autor
Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Mais de oito em cada dez brasileiros atrasaram as contas ou ficaram negativados nos últimos 12 meses. O apontamento foi feito em pesquisa do Datafolha encomendada pela Associação Brasileira de Planejamento Financeiro (Planejar).

Segundo os dados, 84% dos entrevistados afirmaram que enfrentaram alguma situação emergencial com as finanças no último ano, como atrasar pagamento de contas ou ficar com o nome negativado. Débitos com empréstimos e cartão de crédito estão entre os vilões citados.

Apesar de cenário negativo, 43% da população frisaram não possuir qualquer reserva financeira para emergências. Ainda assim, 59% dos entrevistados pela pesquisa se reconhecem como "planejados em relação às finanças".

O Datafolha ouviu 2 mil pessoas das classes A, B e C, com 18 anos ou mais e acesso à internet, em todas as regiões do País, entre os dias 16 e 29 de julho de 2025. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Leia mais

Grande parte dos brasileiros que não possuem qualquer reserva financeira é formada pelos mais pobres. A pesquisa aponta que 78% dos entrevistados sem dinheiro guardado são da classe C. As mulheres são 62% do total neste recorte.

Um montante de 64% dos entrevistados afirmaram conseguir planejar seus gastos mensais, enquanto outros 39% dizem conseguir pagar apenas as contas mensais, sem sobra de dinheiro. Já outros 19% admitem que nem sempre conseguem quitar todas as despesas.

Brasileiros pensam em aposentadoria, mas não planejam futuro

O levantamento ainda destaca a busca por apoio para tomar decisões financeiras, em que 57% afirmaram não contar com ajuda em suas finanças. Total de 34% busca informações por conta própria e 23% nunca pensaram sobre o assunto.

Outro tema abordado na pesquisa são os planos de longo prazo pensando em aposentadoria.

Embora 82% dos brasileiros afirmem já ter pensado na aposentadoria e 97% declarem ter objetivos financeiros concretos, como viajar, comprar um imóvel ou garantir o futuro dos filhos, apenas 15% dos não aposentados possuem um plano de previdência privada.

Entre os aposentados, apenas 22% contam com previdência complementar.

Ana Leoni, CEO da Planejar, avalia que os dados são diretos ao evidenciar que o conceito de bom planejamento financeiro não é claro para a maioria das pessoas.

"A pesquisa revela que as pessoas podem ter visões distorcidas de sua situação. Os altos índices de planejamento financeiro relatados são um verdadeiro contraste com a baixa aderência a ferramentas como seguro de vida ou previdência privada, por exemplo."

Veja também: Lucro do Banco do Brasil recua com inadimplência no agro e novas regras do BC

Mais notícias de Economia

  • Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    salário mínimo

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar