84% atrasaram contas ou negativaram nos últimos 12 meses

Apesar do alto índice de inadimplência, 43% dos brasileiros afirmou que não têm dinheiro guardado para emergências / Crédito: Reprodução/Freepik

Mais de oito em cada dez brasileiros atrasaram as contas ou ficaram negativados nos últimos 12 meses. O apontamento foi feito em pesquisa do Datafolha encomendada pela Associação Brasileira de Planejamento Financeiro (Planejar). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Segundo os dados, 84% dos entrevistados afirmaram que enfrentaram alguma situação emergencial com as finanças no último ano, como atrasar pagamento de contas ou ficar com o nome negativado. Débitos com empréstimos e cartão de crédito estão entre os vilões citados.

Um montante de 64% dos entrevistados afirmaram conseguir planejar seus gastos mensais, enquanto outros 39% dizem conseguir pagar apenas as contas mensais, sem sobra de dinheiro. Já outros 19% admitem que nem sempre conseguem quitar todas as despesas. Brasileiros pensam em aposentadoria, mas não planejam futuro O levantamento ainda destaca a busca por apoio para tomar decisões financeiras, em que 57% afirmaram não contar com ajuda em suas finanças. Total de 34% busca informações por conta própria e 23% nunca pensaram sobre o assunto. A pesquisa aponta que 78% dos entrevistados sem dinheiro guardado são da classe C Crédito: Joslyn Pickens/Pexels

Outro tema abordado na pesquisa são os planos de longo prazo pensando em aposentadoria. Embora 82% dos brasileiros afirmem já ter pensado na aposentadoria e 97% declarem ter objetivos financeiros concretos, como viajar, comprar um imóvel ou garantir o futuro dos filhos, apenas 15% dos não aposentados possuem um plano de previdência privada. Entre os aposentados, apenas 22% contam com previdência complementar.