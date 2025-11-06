84% atrasaram contas ou negativaram nos últimos 12 meses

Datafolha: 84% dos brasileiros atrasaram contas ou negativaram nos últimos 12 mesesApesar do alto índice de inadimplência, 43% dos brasileiros afirmaram que não têm dinheiro guardado para emergências, segundo pesquisa
Mais de oito em cada dez brasileiros atrasaram as contas ou ficaram negativados nos últimos 12 meses. O apontamento foi feito em pesquisa do Datafolha encomendada pela Associação Brasileira de Planejamento Financeiro (Planejar).
Segundo os dados, 84% dos entrevistados afirmaram que enfrentaram alguma situação emergencial com as finanças no último ano, como atrasar pagamento de contas ou ficar com o nome negativado. Débitos com empréstimos e cartão de crédito estão entre os vilões citados.
Apesar de cenário negativo, 43% da população frisaram não possuir qualquer reserva financeira para emergências. Ainda assim, 59% dos entrevistados pela pesquisa se reconhecem como "planejados em relação às finanças".
O Datafolha ouviu 2 mil pessoas das classes A, B e C, com 18 anos ou mais e acesso à internet, em todas as regiões do País, entre os dias 16 e 29 de julho de 2025. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.
Grande parte dos brasileiros que não possuem qualquer reserva financeira é formada pelos mais pobres. A pesquisa aponta que 78% dos entrevistados sem dinheiro guardado são da classe C. As mulheres são 62% do total neste recorte.
Um montante de 64% dos entrevistados afirmaram conseguir planejar seus gastos mensais, enquanto outros 39% dizem conseguir pagar apenas as contas mensais, sem sobra de dinheiro. Já outros 19% admitem que nem sempre conseguem quitar todas as despesas.
Brasileiros pensam em aposentadoria, mas não planejam futuro
O levantamento ainda destaca a busca por apoio para tomar decisões financeiras, em que 57% afirmaram não contar com ajuda em suas finanças. Total de 34% busca informações por conta própria e 23% nunca pensaram sobre o assunto.
Outro tema abordado na pesquisa são os planos de longo prazo pensando em aposentadoria.
Embora 82% dos brasileiros afirmem já ter pensado na aposentadoria e 97% declarem ter objetivos financeiros concretos, como viajar, comprar um imóvel ou garantir o futuro dos filhos, apenas 15% dos não aposentados possuem um plano de previdência privada.
Entre os aposentados, apenas 22% contam com previdência complementar.
Ana Leoni, CEO da Planejar, avalia que os dados são diretos ao evidenciar que o conceito de bom planejamento financeiro não é claro para a maioria das pessoas.
"A pesquisa revela que as pessoas podem ter visões distorcidas de sua situação. Os altos índices de planejamento financeiro relatados são um verdadeiro contraste com a baixa aderência a ferramentas como seguro de vida ou previdência privada, por exemplo."