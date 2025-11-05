Vivara registra lucro líquido de R$ 175,8 mi no 3tri25, avanço de 64,1% ante 3tri24

O Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação) totalizou R$ 174,5 milhões no trimestre, alta anual de 37%. Já a receita líquida da empresa avançou 18% frente ao mesmo trimestre de 2024, para R$ 664,5 milhões.

A rede de joalherias Vivara encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 175,8 milhões, o que representa um crescimento de 64,1% ante o registrado no mesmo intervalo de 2024.

Segundo a companhia, o terceiro trimestre foi "positivo", com execução do planejamento e ganho de market share. A rede ainda destacou que entrou no quarto trimestre com total foco em Black Friday e Natal, com equipes preparadas e estoques planejados de forma estratégica, após ainda melhoras no site e aplicativo da marca.

Novas lojas

De julho a setembro deste ano, foram inauguradas cinco lojas Life, totalizando 474 pontos de vendas em operação, sendo 266 lojas Vivara (265 no Brasil e 1 no Panamá), 197 lojas Life e 11 quiosques.

A Vivara também afirmou que se prepara para "acelerar" o ritmo de aberturas de lojas em 2026, com foco estratégico na expansão da marca Life, fortalecendo sua presença em praças prioritárias e ampliando o alcance da marca.