Usiminas: Nippon Steel vende a totatalidade de suas ações para a Ternium

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Ternium comprou 153.135.207 ações vinculadas ao acordo de acionistas de propriedade do Grupo NSC, as quais representam 31,67% do total das ações vinculadas (capital votante) e 21,71% do total de ações ordinárias. A empresa deve pagar US$ 2,06 por papel, preço acordado entre as partes em 03 de julho de 2023.

A Ternium será a única controladora da Usiminas, pondo fim a uma disputa com a Nippon Steel. A siderúrgica mineira informou que a Nippon Steel, em conjunto com a Mitsubishi Corporation (Grupo NSC), venderam a totalidade de suas ações para a Ternium, saindo, dessa forma, da companhia mineira, da qual faziam parte desde a sua fundação.

"A Previdência Usiminas (PU) e os demais membros do Grupo Ternium (Ternium Argentina, Prosid Investments e Confab Industrial) deram seus respectivos consentimentos à operação, sem exercício de sua preferência", informou a Usiminas. "A conclusão da pperação está sujeita à implementação de condições precedentes usuais neste tipo de negócio, especialmente a prévia aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Segundo a Usiminas, após o fechamento da operação, a Ternium passará a deter aproximadamente 92,95% do capital votante, enquanto a PU manterá 7,05%. Em relação ao total de ações ordinárias da siderúrgica mineira, o grupo passará a deter 71,02%.

"Como resultado da operação, o Grupo NSC deixará de fazer parte do grupo de controle e do acordo de acionistas da companhia. Os direitos e as obrigações da PU, incluindo direitos de voto e indicação, não serão alterados", informou a Usiminas.

A Ternium ressaltou, segundo a Usiminas, que o investimento adicional representado por esta operação reforça ainda mais seu compromisso com a companhia e o mercado siderúrgico brasileiro, "e que a Ternium continuará trabalhando para levar a Usiminas ao seu pleno potencial, comprometida em aprimorar sua competitividade e valor, no melhor interesse da Usiminas e de todos os seus stakeholders."