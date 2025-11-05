Trump exalta economia sob seu governo e reitera culpa de democratas pelo shutdown

"Os democratas estão mantendo o governo fechado e forçando funcionários públicos a trabalhar sem receber salário, porque querem manter as políticas ruins de Joe Biden e dar assistência de saúde gratuita para aliens ilegais", afirmou. "Me chamaram de pessoa ruim ontem, mas não sou. Só quero um país grande de novo, é pedir muito?"

O presidente dos EUA, Donald Trump, exaltou o desempenho da economia sob o seu governo e reiterou acusações de que os democratas são "culpados" pela paralisação das atividades federais, ao discursar no fórum America Business, em Miami. O comentário acontece após o Partido Republicano perder em diversos distritos importantes nas eleições regionais na terça-feira, com insatisfação econômica despontando entre os eleitores.

Trump ressaltou o foco da sua gestão e a promessa de transformar a economia dos EUA na "melhor do mundo", com desempenho superior ao obtido no seu primeiro mandato e "fronteiras resistentes" a imigração.

O presidente destacou como conquistas o rali de mercados acionários americanos, que renovaram recordes históricos recentemente, e os "trilhões de dólares" obtidos em investimentos para os EUA após acordos comerciais. Segundo ele, o Produto Interno Bruto (PIB) também está forte, impulsionado por tarifas.

Trump afirmou que espera ver reflexos dessas conquistas no mercado de trabalho com a criação de "milhares de empregos" e avanço salarial em ritmo rápido, conforme os EUA se reindustrializam e constroem "alguns dos maiores prédios do mundo". "Estamos em um período de transição, de um país horrível para um sucesso", disse.

O republico acusou seu antecessor democrata pelo salto da inflação de alimentos, bens, gasolina e hipotecas para níveis elevados. "Em nossa gestão, preços caíram rápido e podemos falar novamente em sonho americano", afirmou, apontando também a queda nos juros do Federal Reserve (Fed) neste ano "apesar de termos um incompetente lá", em crítica velada ao presidente do BC norte-americano, Jerome Powell.