Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Suprema Corte dos EUA inicia julgamento sobre legalidade de tarifas de Trump nesta 4ªF

Suprema Corte dos EUA inicia julgamento sobre legalidade de tarifas de Trump nesta 4ªF

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Suprema Corte dos EUA inicia nesta quarta-feira, 5, as audiências sobre a legalidade das tarifas impostas pelo governo de Donald Trump com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês), de 1977. O veredito, previsto até o fim do ano, poderá redefinir os limites da autoridade presidencial em relação ao comércio exterior.

Segundo o ING, o que está em jogo é uma parte importante da agenda econômica do governo Trump. O banco lembra que, em maio, a Corte Federal de Comércio Internacional concluiu que Trump "extrapolou sua autoridade" ao evocar a IEEPA para aplicar tarifas, decisão agora revista pela Suprema Corte. Mais de 40 pareceres foram apresentados por empresas e entidades públicas, queixando-se da "incerteza relacionada às tarifas", responsável por adiar investimentos e consumo.

O Rabobank destaca que o resultado é incerto: "especialistas jurídicos sugerem uma probabilidade de quase 50/50". Caso a Corte confirme o uso da IEEPA, seria uma "grande vitória" para Trump, enquanto uma decisão contrária representaria uma "significativa limitação do poder executivo", diz o banco.

Por sua vez, o Deutsche Bank observa que mais da metade da receita tarifária adicional do ano, cerca de US$ 140 bilhões, decorre das tarifas baseadas na IEEPA. Por isso, qualquer sinal de apoio da Suprema Corte às instâncias inferiores terá implicações "relevantes" para o cenário fiscal, já que o governo poderia ser obrigado a reembolsar valores arrecadados.

O ING aponta que mesmo uma derrota não encerraria a ofensiva comercial de Trump, pois as tarifas setoriais permaneceriam amplamente inalteradas. O banco avalia que Washington poderia reagir com novos encargos sobre fármacos, químicos e automóveis, setores em que o impacto sobre a economia europeia seria imediato.

Nesta terça-feira, 4, Trump publicou na Truth Social que o caso é "de VIDA OU MORTE" para os EUA. Para ele, uma vitória garantirá "segurança financeira e nacional", enquanto uma derrota deixaria o país "virtualmente indefeso".

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar