Setor privado dos EUA cria 42 mil empregos em outubro, mostra ADP

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O setor privado dos Estados Unidos criou 42 mil empregos em outubro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira, 5, pela ADP. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam geração de 38 mil postos de trabalho no mês passado.

O dado costuma anteceder a divulgação do relatório oficial de emprego dos EUA, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público.

Contudo, a paralisação das atividades do governo norte-americano deixou a publicação do payroll suspensa por tempo indeterminado, segundo o Departamento de Trabalho dos EUA.

Revisões anteriores

O resultado de empregos pelo setor privado dos EUA em setembro teve revisão, do corte de 32 mil vaga para 29 mil, segundo a pesquisa da ADP divulgada nesta quarta-feira.

Salários em outubro

O levantamento também mostrou que os salários no setor privado tiveram expansão média anual de 4,5% em outubro, o mesmo que o registrados no mês anterior.

