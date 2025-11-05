Setor privado dos EUA cria 42 mil empregos em outubro, mostra ADP

O setor privado dos Estados Unidos criou 42 mil empregos em outubro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira, 5, pela ADP. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam geração de 38 mil postos de trabalho no mês passado.

O dado costuma anteceder a divulgação do relatório oficial de emprego dos EUA, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público.