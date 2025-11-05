Rede de concessionárias abre 70 vagas para contratação imediata

Rede de concessionárias abre 70 vagas para contratação imediataPostos com seleção aberta vão desde estágio até cargos na administração da empresa, incluindo PCD. Saiba como participar
A última edição do "Plantão de Novos Talentos" do Grupo Carmais, no Ceará, oferece 70 vagas para a contratação imediata e acontece no próximo sábado, a partir das 8h, em Fortaleza.
Posições efetivas, de estágio, aprendiz e para pessoas com deficiência (PcD) estão entre os postos ofertados, segundo a empresa.
O Grupo ressalta que a promoção da seleção "faz parte da estratégia de crescimento e fortalecimento de equipe".
Quais as vagas oferecidas pelo Grupo Carmais?
As oportunidades, diz a empresa, abrangem diferentes áreas e cita:
- Administração
- CRM
- Pós-vendas
- Comercial
- Gestão e Liderança
- Estágio / Jovem Aprendiz
Como participar da seleção?
Os interessados em disputar uma das vagas precisam ir até a unidade NossaMoto Matriz, localizada na Avenida Imperador 1676, bairro Farias Brito, em Fortaleza. A seleção ocorre no próximo sábado, 8, entre 8h e 16h.
A orientação é de que os candidatos levem currículo atualizado e documentos pessoais, como CPF e RG.