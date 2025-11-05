Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PMI de serviços dos EUA sobe a 54,8 em outubro, diz S&P; PMI composto avança a 54,6

Autor Agência Estado
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos EUA subiu de 54,2 em setembro para 54,8 em outubro, segundo pesquisa final da S&P Global divulgada nesta quarta-feira, 5. O resultado definitivo de outubro veio abaixo da leitura preliminar, de 55,2, mas superou a previsão de analistas consultados pela FactSet, de 51,1.

O PMI composto dos EUA, que engloba serviços e indústria, avançou de 53,9 para 54,6 no mesmo período, também abaixo do cálculo inicial, de 54,8.

Os números acima de 50 sinalizam que a atividade econômica dos EUA continuou se expandindo no mês passado.

