PMI de serviços do Brasil sobe para 47,7 em outubro, diz S&P; PMI composto avança a 48,2

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 5, pela S&P Global, que destaca diminuição das entradas de novos negócios em outubro e aumento da inflação no período.

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) a respeito da atividade do setor de serviços do Brasil subiu de 46,3 pontos em setembro para 47,7 pontos em outubro. Apesar do aumento, o nível de atividade de negócios se compara à situação do mês anterior - permaneceu abaixo da marca inalterada de 50 pontos, sinalizando mais uma contração.

Segundo os participantes da pesquisa, o enfraquecimento da demanda e a falta de novas vendas foram destacados na parte qualitativa da pesquisa como os principais aspectos por trás da redução da atividade de negócios.

"Embora a economia de serviços do Brasil tenha permanecido em contração em outubro, houve sinais de resiliência, com as empresas relatando quedas mais moderadas nas entradas de novos negócios e na atividade de serviços. Algumas estavam até preparadas para preencher vagas existentes, o que contribuiu para um segundo aumento mensal consecutivo nos empregos. Elas também mantiveram uma visão positiva de que a atividade de negócios será maior em 12 meses", ressaltou, em nota, a diretora Associada Econômica da S&P Global, Pollyana de Lima.

Ela também avaliou que as tendências de inflação no setor de serviços contrastaram com as observadas no setor industrial, em que os custos de insumos geralmente estáveis permitiram que os fabricantes oferecessem descontos.

PMI Composto