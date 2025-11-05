PMI de serviços da zona do euro avança a 53 em outubro e supera prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da zona do euro subiu de 51,3 em setembro para 53 em outubro, atingindo o maior nível em 17 meses, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira, 5, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. A leitura definitiva de outubro superou a estimativa preliminar e a projeção de analistas consultados pela FactSet, de 52,6 em ambos os casos.

O PMI composto do bloco, que engloba serviços e indústria, avançou de 51,2 para 52,5 no mesmo período, atingindo o maior patamar em 29 meses e vindo também acima da estimativa inicial, de 52,2.