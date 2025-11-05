PMI de serviços da Alemanha avança a 54,6 em outubro e fica acima da prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da Alemanha subiu de 51,5 em setembro para 54,6 em outubro, atingindo o maior nível em 29 meses, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira, 5, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado definitivo de outubro ficou acima da estimativa preliminar, de 54,5, e da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 54,4.

O PMI composto alemão, que engloba serviços e indústria, avançou de 52 para 53,9 no mesmo período, alcançando também o maior patamar em 29 meses e superando o cálculo inicial, de 53,8, assim como a projeção da FactSet, de 53,7.