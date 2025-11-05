Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Plenário do Senado inicia sessão para votar isenção do IR para salários de até R$ 5 mil

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O plenário do Senado Federal iniciou no período da tarde desta quarta-feira, 5, a sessão deliberativa que analisará o Projeto de Lei 1.087/2025, que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR) para salários de até R$ 5 mil. Caso aprovado sem mudanças, o texto seguirá para sanção.

Mais cedo, o projeto relatado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) com todos os pontos incluídos pela Câmara, incluindo os criticados pelo relator no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL).

O projeto aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil e estabelece descontos sobre rendas de R$ 5 mil até R$ 7.350.

Contribuintes que tiverem rendimentos tributáveis superiores a R$ 7.350 não terão redução no imposto devido.

A principal compensação será com uma tributação mínima para as pessoas físicas com altas rendas. Para rendimentos superiores a R$ 600 mil e inferiores a R$ 1,2 milhão, a alíquota crescerá de zero a 10%, seguindo uma fórmula definida no texto. Já para os rendimentos iguais ou superiores a R$ 1,2 milhão, a alíquota será de 10%.

