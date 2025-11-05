Petz: lucro líquido soma R$ 33,377 milhões no 3tri25, alta de 124,1% ante 3tri24

A Petz encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 33,377 milhões, alta de 124,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O indicador ajustado foi de R$ 31,284 milhões, o que representa uma alta de 40,3% ante o apurado um ano antes. O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 83,940 milhões no trimestre, avanço de 12,6% na comparação anual. Já a receita líquida cresceu 7% no período ante um ano antes, para R$ 908,540 milhões.

A companhia encerrou o terceiro trimestre com dívida líquida de R$ 81 milhões, um aumento de 65,6% frente ao mesmo período do ano anterior. O resultado financeiro do período ficou negativo em R$ 4,427 milhões, revertendo o resultado positivo de R$ 530 mil registrado no mesmo intervalo de 2024. Operação O canal digital da Petz registrou R$ 468,9 milhões em receita no trimestre, um crescimento anual de 6,7%. A participação dessa divisão atingiu 43,1% da receita bruta, queda de 0,1 ponto porcentual.