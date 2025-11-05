OCDE: taxa anual do CPI acelera levemente a 4,2% em setembro; no G20, sobe a 3,8%
A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) atingiu 4,2% em setembro, acelerando levemente ante 4,1% em agosto, segundo relatório divulgado pela OCDE nesta quarta-feira.
Em setembro, o CPI ganhou força em 17 dos 38 países da OCDE, desacelerou em sete e ficou estável ou praticamente inalterado em 14, detalha o relatório.
No G20, grupo que reúne as 20 maiores economia do mundo, a taxa anual do CPI aumentou a 3,8% em setembro, de 3,7% em agosto. Apenas no G7, o CPI anual aumentou para 2,8% em setembro, de 2,7% no mês anterior.