OCDE: taxa anual do CPI acelera levemente a 4,2% em setembro; no G20, sobe a 3,8%

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) atingiu 4,2% em setembro, acelerando levemente ante 4,1% em agosto, segundo relatório divulgado pela OCDE nesta quarta-feira.

Em setembro, o CPI ganhou força em 17 dos 38 países da OCDE, desacelerou em sete e ficou estável ou praticamente inalterado em 14, detalha o relatório.