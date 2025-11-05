Netflix amplia ferramentas publicitárias e coloca Brasil na rota dos aprimoramentos

A Netflix anunciou novos avanços na publicidade que englobam a ampliação de tecnologias voltadas ao mercado brasileiro. A empresa norte-americana revelou que seus anúncios já alcançam mais de 190 milhões de espectadores ativos mensais ao redor do globo, e que o Brasil é um dos 12 países onde o plano com anúncios já foi totalmente implementado e integrado ao Netflix Ads Suite, a plataforma interna de tecnologia publicitária do streaming.

Entre as novidades voltadas ao país, a Netflix firmou parceria com a Amplified Intelligence e a Alter Agents - a primeira voltada para mensurar a qualidade e o tempo de engajamento de anúncios, enquanto a outra mede os dados de resposta do consumidor. O objetivo é atestar o nível de atenção e engajamento dos espectadores brasileiros diante dos anúncios exibidos na plataforma. As métricas farão parte do esforço global da empresa para aumentar a transparência e a precisão na medição de resultados para anunciantes.