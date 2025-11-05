Licença-paternidade: perguntas e respostas sobre aprovação de projeto que amplia benefício

O projeto que amplia o direito à licença-paternidade para 20 dias e institui o salário-paternidade, no âmbito da Previdência Social, foi aprovado pela Câmara dos Deputados na terça-feira, 4, por votação simbólica. Agora, o projeto vai ao Senado. Veja a seguir perguntas e respostas sobre o tema:

O que prevê a proposta? A licença será concedida ao empregado, com remuneração integral, em razão do nascimento de filho, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Após aprovação pela Câmara dos Deputados, a proposta agora vai ao Senado. Como é o benefício hoje? Atualmente, a licença-paternidade padrão é de cinco dias consecutivos.

Qual a previsão para começar a valer? A medida entraria em vigor em 1º de janeiro de 2027 com um aumento progressivo da licença-paternidade até alcançar 20 dias em 2031. Como funciona esse aumento progressivo?

Segundo o projeto, a licença passará a ter 20 dias, mas haverá um regime de progressão. Do primeiro ao segundo ano de vigência da lei, serão 10 dias; do segundo ao terceiro ano, 15 dias; e a partir do quarto ano, 20 dias. Qual deve ser o impacto fiscal? Anteriormente, o relator havia proposto um regime que chegasse a 30 dias de licença em 2031. De acordo com a estimativa, o impacto fiscal anual seria de R$ 6,6 bilhões nesses moldes. Com a redução da licença, a projeção é de que o impacto fiscal seja de R$ 5,4 bilhões anuais, que estava previsto para 2029.

Meta da Lei de Diretrizes Orçamentárias O relator também estipulou que a duração de 20 dias só será efetivada caso tenha sido cumprida a meta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Segundo estimativa do relator, o impacto fiscal do projeto é de R$ 2,2 bilhões em 2026; R$ 3,2 bilhões em 2027 e R$ 4,3 bilhões em 2028, até chegar a R$ 5,4 bilhões no ano seguinte.