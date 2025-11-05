Juros: Taxas rondam estabilidade antes de dado dos EUA e Copom

Os juros futuros operam perto dos ajustes de terça-feira, 4, alinhados ao dólar perto da estabilidade, com investidores à espera do relatório ADP de criação de emprego no setor privado dos EUA e o desfecho da reunião do Copom, às 18h30, após fechamento dos mercados.

Às 9h10 a taxa de depósito interfinanceiro para janeiro de 2027 estava na mínima de 13,855%, de 13,868% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava mínima de 13,105%, de 13,118%, e o para janeiro de 2031 exibia taxa de 13,420%, de 13,426% no ajuste de terça-feira.