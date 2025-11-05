Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

JHSF fecha acordo com Ministério Público de Porto Feliz para encerramento de ação civil pública

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A JHSF Participações informou nesta quarta-feira, 5, que celebrou acordo com o Ministério Público de Porto Feliz (SP), envolvendo a finalização e o imediato encerramento da Ação Civil Pública em que se discutiam os estudos de impacto ambiental dos empreendimentos da JHSF na região. Entre outros aspectos, o acordo prevê a manutenção de todas as licenças existentes e a continuidade dos processos de licenciamento em curso.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que, adicionalmente, um conjunto de medidas de cunho social será desenvolvido pela JHSF na região de Porto Feliz, como a construção e ampliação de creches, biblioteca, brinquedoteca e área para serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, além da instituição de programas de formação de jovens, treinamentos profissionalizantes e de saúde mental. Esses projetos serão mantidos com o apoio e investimento da JHSF por um período de 15 anos e propiciarão a formação e capacitação de mais de 2 mil alunos.

Como complemento, a companhia realizará um Estudo Ambiental Consolidado (EAC), que contemplará todos os seus empreendimentos na região de Porto Feliz, para identificação de eventuais medidas adicionais e complementares que possam contribuir para os aspectos ambientais e de sustentabilidade dos empreendimentos, sempre com o objetivo de referência e manutenção da excelência no médio e no longo prazo.

"A JHSF desenvolve seus projetos com foco na qualidade de vida, alinhando crescimento econômico responsável com fortalecimento e geração de valor das comunidades locais, respeito ao meio ambiente e sempre mantendo os mais altos padrões de qualidade, excelência, governança e responsabilidade socioambiental", conclui a empresa.

