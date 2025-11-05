JHSF fecha acordo com Ministério Público de Porto Feliz para encerramento de ação civil pública

A JHSF Participações informou nesta quarta-feira, 5, que celebrou acordo com o Ministério Público de Porto Feliz (SP), envolvendo a finalização e o imediato encerramento da Ação Civil Pública em que se discutiam os estudos de impacto ambiental dos empreendimentos da JHSF na região. Entre outros aspectos, o acordo prevê a manutenção de todas as licenças existentes e a continuidade dos processos de licenciamento em curso.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que, adicionalmente, um conjunto de medidas de cunho social será desenvolvido pela JHSF na região de Porto Feliz, como a construção e ampliação de creches, biblioteca, brinquedoteca e área para serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, além da instituição de programas de formação de jovens, treinamentos profissionalizantes e de saúde mental. Esses projetos serão mantidos com o apoio e investimento da JHSF por um período de 15 anos e propiciarão a formação e capacitação de mais de 2 mil alunos.