Iniciada obra para ampliar bombeamento do Eixo Norte da Integração do São Francisco

Iniciada obra para ampliar bombeamento do Eixo Norte da Integração do São FranciscoProdução ocorre em fábrica de Cascavel, com produção de condutos de três estações
Foram iniciadas as obras para aumentar a capacidade de bombeamento do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco, na cidade de Cascavel.
A produção dos condutos das estações EBI-1, EBI -2 e EBI-3 ocorre na fábrica da GM5 Indústria de Tubos.
O início da fabricação dos equipamentos foi acompanhada pelo secretário nacional de Segurança Hídrica do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Giuseppe Vieira, e pelo diretor do Departamento de Projetos Estratégicos da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica (SNSH), Bruno Cravo.
“Fizemos questão de vir visitar a fábrica responsável pela preparação e montagem da tubulação do contrato de duplicação do bombeamento do Eixo Norte da transposição. Essa é uma prioridade do governo na agenda de segurança hídrica: aumentar o volume de água disponível no Eixo Norte”, destacou Giuseppe.
Conforme o secretário, a ordem de serviço para as obras foi dada pelo presidente Lula, em junho deste ano, no município de Salgueiro (PE). “A partir desse momento, começaram os trabalhos para que a capacidade de vazão, hoje, em 24 metros cúbicos por segundo, dobre e chegue a 50 metros cúbicos por segundo. O coração desse contrato são as peças dos motores, as bombas e esses condutos que começaram a ser produzidos”, explicou.
A ampliação das três estações de bombeamento do Eixo Norte vai envolver 674 metros de tubulações, com diâmetros que variam de 1.800 a 3.000 milímetros e peso total de quase 1 mil toneladas. No total, 190 carretas serão utilizadas para o transporte dessas estruturas. A fábrica contará com 180 funcionários diretos e 45 indiretos na fase de confecção dos condutos.
“Estamos na fase de fabricação dos condutos, um equipamento fundamental para o funcionamento da ampliação da capacidade do bombeamento. É um investimento de R$ 500 milhões, que vai garantir sustentabilidade à operação dos ramais do Apodi e do Salgado, também em fase de implementação”, afirmou Bruno Cravo.
“Com esse investimento do Novo PAC, o Projeto de Integração do São Francisco ganha mais capacidade operacional para atender às 12 milhões de pessoas já beneficiadas e ampliar o alcance do abastecimento de água no Nordeste”, completou.
A ampliação do Eixo Norte é considerada essencial para garantir o abastecimento e a segurança hídrica dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, e deve beneficiar direta e indiretamente mais de 14 milhões de pessoas.
