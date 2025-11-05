Iniciada obra para ampliar bombeamento do Eixo Norte da Integração do São Francisco

Fabricação das estruturas / Crédito: Júnior Rosa/MIDR

Foram iniciadas as obras para aumentar a capacidade de bombeamento do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco, na cidade de Cascavel. A produção dos condutos das estações EBI-1, EBI -2 e EBI-3 ocorre na fábrica da GM5 Indústria de Tubos.

A ampliação das três estações de bombeamento do Eixo Norte vai envolver 674 metros de tubulações, com diâmetros que variam de 1.800 a 3.000 milímetros e peso total de quase 1 mil toneladas. No total, 190 carretas serão utilizadas para o transporte dessas estruturas. A fábrica contará com 180 funcionários diretos e 45 indiretos na fase de confecção dos condutos. “Estamos na fase de fabricação dos condutos, um equipamento fundamental para o funcionamento da ampliação da capacidade do bombeamento. É um investimento de R$ 500 milhões, que vai garantir sustentabilidade à operação dos ramais do Apodi e do Salgado, também em fase de implementação”, afirmou Bruno Cravo. “Com esse investimento do Novo PAC, o Projeto de Integração do São Francisco ganha mais capacidade operacional para atender às 12 milhões de pessoas já beneficiadas e ampliar o alcance do abastecimento de água no Nordeste”, completou.